ОКР готов предложить замену «Катюши», если песня будет запрещена на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) может предложить замену песни «Катюша» в том случае, если она будет запрещена на Олимпиадах в Токио и Пекине.

«Композиция была предложена Комиссией спортсменов ОКР, и на текущий момент мы ждем официальное решение и позицию от Международного олимпийского комитета», - отмечается в сообщении пресс-службы ОКР.

По словам экспертов, на данный момент есть как минимум несколько композиций, которые могут быть предложены.

«Мы убеждены, что окончательный выбор не станет проблемой или предметом острых дискуссий», - говорится в сообщении.

Ранее Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В CAS объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией».

При этом в Олимпийском комитете РФ заявили, что продолжат поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях.