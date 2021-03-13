ЦСКА уступил «Арсеналу» в 22-м туре РПЛ
Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
© Фото: pfc_cska, VK
Московский ФК ЦСКА уступил тульскому «Арсеналу» в матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 42-й минуте футболист Владислав Пантелеев реализовал пенальти, а спустя три минуты Александр Ломовицкий удвоил преимущество своей команды.
После 22 туров «Арсенал» набрал 15 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. При этом ЦСКА располагается на второй строчке таблицы.
Несколькими днями ранее московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голы забили Федор Смолов (71 минута), Мурило (75) и Рифат Жемалетдинов (85).