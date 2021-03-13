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«Было очень тяжело»: тренер Большунова рассказал, как лыжнику удалось победить в масс-старте на этапе Кубка мира

Анна Касаткина
16:55 13.03.2021
По словам тренера, лыжнику удалось абстрагироваться от инцидента в финале чемпионата мира.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Sammy Minkoff, Globallookpress
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Чемпионат мира для российского лыжника Александра Большунова оказался очень тяжелым, однако он сумел абстрагироваться и благодаря этому прийти к победе в масс-старте на этапе Кубка мира. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Он отметил, что на чемпионате в этот раз ощущался «тяжелый прессинг», особенно на последний дистанции.

«Гонка была очень важна, к сожалению, все получилось не так, как хотелось... Это, естественно, останется на всю жизнь, поскольку следующего такого шанса можно будет ждать только на Олимпийских играх... Поэтому действительно было очень тяжело, но очень приятно, что он все-таки сумел абстрагироваться от этого, настроился, выбрал свой план и сумел победить», - сказал Бородавко.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе  закончился со скандалом. Норвежец Йоханнес Клебо стал виновником инцидента на финише марафона на 50 километров, где столкнулся с россиянином Большуновым. Последний сломал палку и не смог финишировать первым, а также пропустил вперед еще одного норвежца Эмиля Иверсена. После поданного протеста, Клебо был дисквалифицирован, а Большунову вручили серебряную медаль. Золото досталось Иверсену.

В субботу, 13 марта, Большунов одержал победу в масс-старте на 15 километров классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

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