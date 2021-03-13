Лыжник Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира
Ставший вторым норвежец Йоханнес Клебо отстал от россиянина на 18,4 секунды.
© Фото: Федерико Модика, РИА Новости
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 километров классическим стилем на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Спортсмену удалось пройти дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. Серебро завоевал норвежский лыжник Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел его соотечественник Пол Голберг (+18,9).