В CAS отклонили запрос на использование «Катюши» в качестве замены гимна России на Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены гимна РФ на Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом пишет Inside the Games, ссылаясь на полученный от CAS ответ на соответствующий запрос.

Согласно вступившим в силу в декабре 2020 года двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), сборные России на чемпионатах мира и Олимпиадах должны будут выступать без каких-либо государственных символов и гимна.

В феврале в ОКР выступили с предложением использовать вместо российского гимна на Олимпиаде песню «Катюша».