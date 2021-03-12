В МОК заявили об отсутствии планов вакцинировать всех участников Олимпиады в 2021 году

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет настаивать на обязательной вакцинации участников летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил президент организации Томас Бах.

«Мы не собираемся принуждать к вакцинации», - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter МОК.

Что касается зрителей на трибунах, уточнил Бах, решение об их допуске на соревнования будут принимать японские власти, исходя из эпидемиологической ситуации.

Ранее агентство Kyodo сообщило о планах официального Токио не допускать зрителей на Олимпиаду из-за сложной обстановки с COVID-19. Без зрителей пройдет и традиционная эстафета олимпийского огня, добавили в агентстве, ссылаясь на информированные источники в правительстве.

Олимпиада в Японии должна была пройти в срок с 24 июля по 9 августа, но из-за пандемии коронавируса, Игры перенесли на 2021 год. Состязания пройдут с 23 июля по 8 августа.