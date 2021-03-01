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Российский сноубордист Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ

Кира Карон
18:28 01.03.2021
В финале спортсмен победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды.
Российский сноубордист Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на ЧМ
© Фото: Ina Fassbender, dpa, Globallookpress
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Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах. Соревнования состоялись в Словении. Россиянин Андрей Соболев занял третье место.

Среди женщин второе место заняла София Надыршина. Она уступила представительнице Германии Селине Йёрг, проиграв ей 0,12 секунды.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля.Но из-за пандемии COVID-19 Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

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