Тысячи аргентинцев вышли на улицы Буэнос-Айреса с требованием расследовать смерть Марадоны

Тысячи жителей Аргентины вышли на улицы с требованием справедливого расследования смерти Диего Марадоны. Поклонники легендарного футболиста заполонили центральную площадь Буэнос-Айреса и перекрыли несколько проспектов.

При этом акция проходит мирно, а сама демонстрация превратилось в стихийный карнавал. Фанаты в футболках с десятым номером, под которым играл великий спортсмен, поют песни, танцуют и веселятся. Впрочем, полиция уже начала стягивать дополнительные силы в город.

Диего Марадона умер в ноябре прошлого года. Ему было 60 лет. Причиной смерти футболиста назвали острую сердечную недостаточность. Тем не менее, болельщики и семья спортсмена считают, что в его гибели виновата халатность лечащего врача, которого ранее обвиняли в непредумышленном убийстве, но отпустили из-под ареста.