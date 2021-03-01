Объявлен состав российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию

Состав российской команды фигуристов, которые отправятся на предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме, огласили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Мужское одиночное катание от России представят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в женском за победу в чемпионате мира поборются Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

В парном катании за Россию будут выступать Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Представлять танцевальные дуэты в соревнованиях будут Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

В связи с введенными в декабре санкциями WADA российские спортсмены на чемпионате мира выступят с подкорректированной эмблемой ФФККР на английском языке с надписью FSFR (Figure Skating Federation Russia) и без национального гимна, вместо которого будет использован фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.