Стать героем: Ксения Шойгу рассказала о планах Федерации триатлона России

Мультиспортивные гонки, включающие в себя плавание, велосипед и бег, уже набирают популярность. Но нужно строить новые тренировочные базы, проводить соревнования и привлекать еще больше профессионалов и любителей. Такие задачи ставит президент Национальной Федерации триатлона Ксения Шойгу. Первые шаги уже сделаны, а общий план должен привести к олимпийским медалям в этом виде спорта.

О триатлоне в России пока знают немногие. Масштабных соревнований нет, спортсменов - немного. Но новый президент Национальной Федерации, кажется, знает, как триатлетам в этом помочь. Под руководством Ксении Шойгу уже появился и обрел всероссийскую популярность практически новый вид спорта. «Гонка героев» - командно-спортивная игра с десятками сложных препятствий. Опыт есть, осталось приложить его к развитию триатлона в России.

«Одной из первых задач было оценить состояние регионов и понять, какие базы подходят для триатлона и как на них попасть профессионалам и любителям», - заявила Ксения Шойгу.

Уже понятно, что будут новые тренировочные базы. Сочи и Севастополь - для соревнований необходима открытая вода и теплый климат. Параллельно новый президент Федерации триатлона делает все, чтобы привлечь в этот вид спорта россиян. Есть планы и на международные соревнования. Спортсмены готовятся к олимпийским играм в Токио.

«Мы точно знаем, кто поедет, подготовка идет в штатном режиме. Мы тщательно готовимся к Парижу и Франции, вот там уже шансов гораздо больше, чему опыт в Токио поможет», - уверена президент Федерации триатлона.

Сейчас главное - создать костяк команды. Нужно подготовить около 50 профессионалов для нескольких составов сборной страны. Важно договориться со спонсорами и рекламодателями. Призовые и оборудование, старты, поездки и тренировочные базы - все стоит денег. Подписано соглашение с Федерацией велоспорта и Центральным спортивным клубом Армии.

«Основное направление соглашения - синхронизация работы. Совместные мероприятия, совместные сборы, совместные какие-то разработки новых научных подходов. Очень обширный спектр взаимодействия», - отметил Начальник Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) Артем Громов.

Первые результаты уже есть. Вузы по всей стране готовятся к открытию новой дисциплины. Поволжская Академия физкультуры в Казани уже в следующем месяце откроет набор на курс переподготовки - ждут тренеров и просто тех, кому интересен триатлон. Для каждого, кто выйдет на дистанцию, это шанс стать настоящим героем.