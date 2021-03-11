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Путин поздравил главу МОК с переизбранием на новый срок

Светлана Иванова
16:36 11.03.2021
Глава государства заявил, что Россия готова продолжать взаимодействие с МОК по всем направлениям.
Путин поздравил главу МОК с переизбранием на новый срок
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с переизбранием на новый срок. Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Глава государства счел переизбрание Баха свидетельством признания большого личного вклада функционера в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Путин подчеркнул, что Россия выражает готовность «к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям».

Российский лидер также пожелал Баху успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Томас Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. Накануне функционер был переизбран на новый четырехлетний срок большинством голосов. Баха, который был единственным кандидатом, поддержало большинство членов МОК: лишь один из них высказался против.

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