Путин поздравил главу МОК с переизбранием на новый срок

Президент России Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с переизбранием на новый срок. Об этом говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Глава государства счел переизбрание Баха свидетельством признания большого личного вклада функционера в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта в мире. Путин подчеркнул, что Россия выражает готовность «к продолжению конструктивного взаимодействия с МОК по всем направлениям».

Российский лидер также пожелал Баху успехов, крепкого здоровья и благополучия.

Томас Бах возглавляет Международный олимпийский комитет с 2013 года. Накануне функционер был переизбран на новый четырехлетний срок большинством голосов. Баха, который был единственным кандидатом, поддержало большинство членов МОК: лишь один из них высказался против.