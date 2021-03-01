Российские хоккеисты на ЧМ-2021 выступят под флагом ОКР или ФХР

Российские хоккеисты на Чемпионате мира в 2021 году представят либо Олимпийский комитет России, либо Федерацию хоккея России. Об этом сообщил исполнительный директор Федерации Дмитрий Курбатов.

Чемпионат мира по хоккею состоится в Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

«Как вы знаете, знак ОКР тоже имеет в себе триколор. Так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений по поводу того, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», — передает РИА Новости цитирует слова Курбатова.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в соответствии с которым российские спортсмены не могут принять участие в крупных международных состязаниях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запретом также использование национального гимна и герба.