Спорт Российские фристайлисты впервые в истории выиграли соревнования в командной акробатике на ЧМ Светлана Иванова Честь страны защищали Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов. © Фото: Naoki Nishimura, AFLO, Globallookpress Читайте нас на: Команда российских фристайлистов впервые в истории выиграла смешанные соревнования в лыжной акробатике на чемпионате мира. Честь страны защищали Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов. Серебро мирового первенства завоевала сборная Швейцарии, на третьей позиции расположились американские спортсмены. Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алма-Ате в Казахстане с 8 по 11 марта. Накануне Максим Буров подтвердил звание чемпиона мира в лыжной акробатике, завоевав второй раз за свою карьеру золотую медаль главного турнира года. Павел Кротов и Любовь Никитина взяли бронзовые медали первенства в личных соревнованиях среди мужчин и женщин соответственно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика