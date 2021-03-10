«Ювентус» обыграл «Порту», но выбыл из Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» выбыл из дальнейшего розыгрыша кубка Лиги чемпионов после домашнего матча с португальским «Порто».

Подопечные Андреа Пирло выиграли ответную игру со счетом 3:2, но за счет большего количества забитых на чужом поле мячей в двухматчевом противостоянии, дальше прошли португальцы. В составе «бьянко-нери» дублем отметился Федерико Кьеза, еще один мяч на счету Адриана Рабьо. У гостей оба гола забил Сержиу Оливейра.

Ранее определился первый четвертьфиналист турнира. Им стала дортмундская «Боруссия», которая по сумме двух матчей обыграла «Севилью».