Загитова призналась в желании возобновить карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова допустила возможность возобновления карьеры. Об этом спортсменка рассказала в интервью «РБК Спорт». По словам Загитовой, у нее много раз во время нынешнего сезона возникало желание вернуться в любительский спорт, особенно во время просмотра соревнований.





«Я иногда ставлю себя на место человека, который выходит выступать. Вспоминаю свои ощущения. Ох, это очень сложно», - указала фигуристка.



Она добавила, что на решение не возобновить карьеру влияют «некоторые моменты».





«Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживем – увидим», - отметила спортсменка.

Фигуристка Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года среди одиночниц, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при в 2017 году. Спортсменка – единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.