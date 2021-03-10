Глава Минспорта РФ поздравил российских фристайлистов с медалями ЧМ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских спортсменов с завоеванными на чемпионате мира по фристайлу медалями. Как отметил Матицын, первое место для Максима Бурова, ставшего победителем мирового первенства в лыжной акробатике, стало подтверждением высокого класса.

«Для нашего спортсмена это уже второе золото, выигранное на мировых первенствах, - он уже побеждал на прошлом чемпионате мира, прошедшем в 2019 году. На соревнованиях в Алма-Ате Максим Буров подтвердил свой класс и уверенно обошел в финале всех соперников, доказав всем, что по-прежнему является сильнейшим в мире», - указал Матицын.

Министр также поздравил россиян Павла Кротова и Любовь Никитину, которые завоевали бронзовые медали турнира среди мужчин и женщин соответственно.

«Высокие результаты российских спортсменов в этой дисциплине вселяют надежду на их удачное выступление на предстоящих через год Олимпийских зимних играх в Пекине», - резюмировал Матицын.

Чемпионат мира по фристайлу проходит в Алма-Ате в Казахстане с 8 по 11 марта.