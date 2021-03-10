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Россияне Максим Буров и Павел Кротов взяли золото и бронзу чемпионата мира по фристайлу

Светлана Иванова
16:10 10.03.2021
Максим Буров стал двукратным чемпионом мира.
Россияне Максим Буров и Павел Кротов взяли золото и бронзу чемпионата мира по фристайлу
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в лыжной акробатике. Спортсмен вышел в суперфинал, где набрал 135 баллов.

Победа в турнире сделала Бурова двукратным чемпионом мира, спортсмен также завоевывал высшую награду в 2019 году.

На второй позиции разместился американец Кристофер Лиллис с 133,50 баллами, а бронза - в активе еще одного россиянина Павла Кротова, который заработал 127,50 балла.

Мировое первенство по фристайлу проходит в Алма-Ате в Казахстане с 8 по 11 марта.

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