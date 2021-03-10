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Ксения Шойгу рассказала о подаче Россией заявки на проведение ЧЕ по триатлону

Виктория Ивашечкина
15:55 10.03.2021
В среду, 10 марта, Федерация триатлона и ЦСКА подписали соглашение о взаимодействии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по триатлону. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила президент Федерации данного вида спорта Ксения Шойгу.

Она подчеркнула, что сейчас основная задача - это подготовка к Олимпиаде в Токио и работа на перспективу. В стране необходимо создать целую систему развития триатлона - с инфраструктурой, сильным тренерским составом, привлечением юных спортсменов. И эта работа уже активно ведется.

«Осуществлялась работа и по спонсорским пакетам. И это беспрецедентный объем сборов на Федерацию, которая никогда не собирала более 60 миллионов рублей на свою деятельность. Для меня крайне важно, для чего и ради кого я это делаю», - отметила Ксения Шойгу.

Кроме этого, в среду, 10 марта, Федерация триатлона и ЦСКА подписали соглашение о взаимодействии.

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