Теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфманна в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Для этого ему понадобилось три партии, которые завершились уверенной победой 23-летнего россиянина со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

В настоящее время Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим его достижением является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США по теннису, пишет ТАСС. В прошлом году на Australian Open российский спортсмен добрался до четвертого круга.