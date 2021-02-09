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Теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open

Ян Брацкий
07:01 09.02.2021
Во втором круге соревнований Рублеву предстоит выйти на корт против бразильца Тьяго Монтейро и словака Андрея Мартина.
Теннисист Рублев вышел во второй круг Australian Open
© Фото: Bai Xue, globallookpress
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфманна в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Для этого ему понадобилось три партии, которые завершились уверенной победой 23-летнего россиянина со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

В настоящее время Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим его достижением является выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Открытого чемпионата США по теннису, пишет ТАСС. В прошлом году на Australian Open российский спортсмен добрался до четвертого круга.

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