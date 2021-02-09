«Пусть другие дерутся»: Нурмагомедов отказался возвращаться в большой спорт

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет возвращаться на ринг. Спортсмен заявил, что драться за титул должны другие.

«Я уже как бы отошел от дела, пусть ребята дерутся за титул. Не хочу, чтобы из-за меня дивизион застаивался», - сказал он в эфире телеканала «Матч ТВ».

О завершении карьеры Нурмагомедов объявил в октябре 2020 года. Заявление последовало после боя с американцем Джастином Гэтжи, в котором победил россиянин. Спортсмен объяснил, что уходит с ринга, потому что дал такое обещание матери.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что Нурмагомедов примет решение о возвращении в большой спорт после боя американца Дастина Порье и ирландца Конора Макгрегора. В том поединке победу одержал Порье.