После победы над Оверимом Волков попал в больницу, но настроен на борьбу за чемпионский пояс UFC

Комментируя свою победу в Лас-Вегасе, российский боец Александр Волков заявил, что готов идти дальше и бороться за обладание звания победителя титульного боя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как рассказал боец у себя в Instagram, по окончании поединка ему пришлось отправиться на прием к врачу, поскольку он немного разбил ногу.

«Снимок нужен просто для протокола, чтобы убедиться, что это не перелом. Я нахожусь в хорошем состоянии, доволен победой, доволен, как прошел бой. Спасибо за поддержку, дальше будем идти к титулу, но чувствую себя хорошо», - рассказал спортсмен.

Александр Волков, выступающий в тяжелой весовой категории, победил Алистара Оверима из Нидерландов в главном поединке турнира UFC техническим нокаутом во втором раунде.

«Я видел, что у него много рассечений и понимал, что если я попаду хорошим ударом, то могу закончить этот поединок. Я хочу биться за титул - это мой приоритет», - рассказал он о том, как ему удалось выиграть бой.

По словам Волкова, он находится в хорошей форме, проводит много времени в тренировочных лагерях и работает над навыками, которым раньше не уделял так много внимания.

В активе 32-летнего российского бойца UFC теперь стало 33 победы при восьми поражениях в смешанных единоборствах. 40-летний Оверим выиграл 47 боев и потерпел 19 поражений, еще один его поединок признан несостоявшимся.