Спорт Волков отправил в нокаут Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе Алена Миронова Российский боец одержал победу в середине второго раунда. © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости Читайте нас на: Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой завершился нокаутом во втором раунде. «Чувствую себя отлично после боя. Я иду за поясом! Очень много работал над борьбой и хорошо себя чувствую. Почувствовал, что могу закончить поединок», - сказал Волков сразу после боя. На счету россиянина теперь числится 33 выигранных боя при восьми поражениях. У Оверима - 47 побед при 19 поражениях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика