Волков отправил в нокаут Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе
Российский боец одержал победу в середине второго раунда.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Александр Волков одержал победу над нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC в Лас-Вегасе. Бой завершился нокаутом во втором раунде.
«Чувствую себя отлично после боя. Я иду за поясом! Очень много работал над борьбой и хорошо себя чувствую. Почувствовал, что могу закончить поединок», - сказал Волков сразу после боя.
На счету россиянина теперь числится 33 выигранных боя при восьми поражениях. У Оверима - 47 побед при 19 поражениях.