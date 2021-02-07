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Сборная России по теннису выиграла Кубок ATP

Анна Берестовая
04:59 07.02.2021
Победа Сборной обеспечена досрочно за счет двойного триумфа российских теннисистов в финале.
Сборная России по теннису выиграла Кубок ATP
© Фото: Daniel Bockwoldt dpa Globallookpress
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Российский спортсмен Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча состоялась в Мельбурне (Австралия).

В результате противостояния 24-летнему россиянину удалось победить, опередив соперника со счетом 6:4, 6:2. Перед этим Андрей Рублев закончил игру с Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2 в пользу России. Благодаря двойному триумфу счет в противостоянии стал 2:0, что делает сборную РФ досрочной победительницей турнира.

Ранее россияне вышли в финал чемпионата, благодаря успеху  Медведева, который смог обыграть немецкого спортсмена Александра Зверева, а победивший Яна-Леннарда Штруффа Андрей Рублев обеспечил счет 2:0.

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