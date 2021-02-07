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Умер побеждавший Мохаммеда Али бывший чемпион мира по боксу

Светлана Головина
03:22 07.02.2021
Леон Спинкс скончался в возрасте 67 лет от онкологического заболевания.
Умер побеждавший Мохаммеда Али бывший чемпион мира по боксу
© Фото: David Becker ZUMAPRESS.com Globallookpress
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На 68-м году жизни умер экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской ассоциации американец Леон Спинкс.    

По информации портала BoxingScene, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Около пяти лет назад спортсмену был диагностирован рак простаты.

За свою карьеру Спинкс провел 46 боев, одержав 26 побед, потерпев 17 поражений, сведя три поединка к ничьим. В 1976 году боксер стал Олимпийским чемпионом. Наибольшую известность Спинкс получил благодаря победе над Мохаммедом Али в 1978 году.

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