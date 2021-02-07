Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала по фигурному катанию

На Кубке Первого канала по фигурному катанию команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу. Соревнования состоялись в Москве.

Соперником коллектива Загитовой была команда «Время первых» во главе с Евгенией Медведевой. В результате, «Красная машина» набрала 2634,95 балла, а «Время первых» - 2606,21 балла.

По итогу соревнований, команда победителей получила приз в размере пяти миллионов рублей, а «Время первых» получила награду в три миллиона рублей. Команда Медведевой также получила приз зрительских симпатий и выиграла еще один миллион рублей.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о желании попробовать себя в тренерской карьере. Спортсменка уверена, что обладает необходимыми тренерскими чертами, такими как возможность правильно объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить.