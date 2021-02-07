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Головин впервые в карьере оформил хет-трик в матче против «Ним»

Алексей Курильченко
18:41 07.02.2021
Игра прошла в рамках 24-го тура чемпионата Франции.
Головин впервые в карьере оформил хет-трик в матче против «Ним»
© Фото: Philippe LECOEUR, imago-images.de, Globallookpress
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Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин забил три гола в матче с французским «Нимом» в рамках 24-го тура чемпионата Франции.

Два мяча он забил в первом тайме, а третий гол спортсмен оформил на 62-й минуте. Игра закончилась со счетом 3:2. Стоит отметить, что три гола в одном матче Головин забил впервые в своей карьере.

В игре «Монако» - «Лорьян» в январе Головин также помог своей команде одержать победу, забив один мяч. При этом спортсмен только недавно восстановился после повреждения подколенного сухожилия.

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