Гандболистки ЦСКА вышли на первое место в группе Лиги чемпионов
Россиянки одержали победу на черногорским клубом «Будучность».
© Фото: whccska.ru
В 13-м матче группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов российский клуб ЦСКА одержал победу над черногорским «Будучность» со счетом 27:23. Таким образом, российская команда заняла первое место в турнирной таблице группы B.
Всего россиянки набрали 23 очка. Черногорский клуб «Будучность» имеет на счету 10 очков и занимает пятое место.
В последнем туре Лиги ЦСКА сыграет с венгерским клубом «Дьер», который занимает второе место. В ходе этого матча определится победитель группы B.