Логинов победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Челябинской области

На этапе Кубка мира по сноуборду россиянин Дмитрий Логинов занял первое месте в параллельном слаломе. Соревнования состоялись седьмого февраля в Челябинской области на курорте «Банное».

Логинов обошел соотечественника Степана Наумова. На третьем месте оказался россиянин Андрей Соболев.

Ранее российский спортсмен Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча состоялась в Мельбурне.