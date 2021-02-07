Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Логинов победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Челябинской области

Ирина Киселенко
15:29 07.02.2021
Соревнования проходили в Челябинской области на курорте «Банное».
Логинов победил в параллельном слаломе на этапе Кубка мира по сноуборду в Челябинской области
© Фото: Jp, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

На этапе Кубка мира по сноуборду россиянин Дмитрий Логинов занял первое месте в параллельном слаломе. Соревнования состоялись седьмого февраля в Челябинской области на курорте «Банное».

Логинов обошел соотечественника Степана Наумова. На третьем месте оказался россиянин Андрей Соболев.

Ранее российский спортсмен Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Маттео Берреттини во втором матче финала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча состоялась в Мельбурне.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:03 В стране и мире
Видео
В Москве горит склад на Варшавском шоссе
15:36 В стране и мире
Глава СК Дагестана поручил завершить расследование убийства в отделе полиции за два месяца
14:28 В стране и мире
РФПИ анонсировал регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах
13:26 В стране и мире
Видео
Около 20 автомобилей столкнулись на трассе М5 «Урал» в Свердловской области
11:25 В стране и мире
Видео
Сход ледника в индийском штате попал на видео
Популярное
Популярное
Видео
Синоптик рассказал, когда москвичам ждать «апогея похолодания»
Доктор Мясников назвал опасное лекарство в домашней аптечке
Ученые рассказали, как человеку безопасно войти в черную дыру
На фото с карт Google обнаружили «жуткую фигуру» в одном из заброшенных зданий Чернобыля
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.