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Объявивший о своем уходе из «Спартака» Доменико Тедеско допустил свое возвращение в клуб

Ирина Киселенко
14:55 07.02.2021
Под его руководством московская команда завершила сезон-2019/20 на седьмом месте.
Объявивший о своем уходе из «Спартака» Доменико Тедеско допустил свое возвращение в клуб
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press
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Объявивший о своем уходе по окончании сезона главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, допустил возможность вернуться в клуб в будущем.

«Никто не знает, что случится в будущем после окончания пандемии. Люблю Москву и особенно «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики», - сказал Тедеско «Спорт-Экспресс».

Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами московского клуба «Спартак» на сборе в Абу-Даби. Боец провел тренировку вместе с игроками Георгием Джикией, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым и блогером Евгением Савиным.

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