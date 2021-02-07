Спорт Объявивший о своем уходе из «Спартака» Доменико Тедеско допустил свое возвращение в клуб Ирина Киселенко Под его руководством московская команда завершила сезон-2019/20 на седьмом месте. © Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press Читайте нас на: Объявивший о своем уходе по окончании сезона главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, допустил возможность вернуться в клуб в будущем. «Никто не знает, что случится в будущем после окончания пандемии. Люблю Москву и особенно «Спартак». Могу представить, что когда-нибудь вернусь, если этого захотят клуб и болельщики», - сказал Тедеско «Спорт-Экспресс». Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов потренировался с футболистами московского клуба «Спартак» на сборе в Абу-Даби. Боец провел тренировку вместе с игроками Георгием Джикией, Аязом Гулиевым, Остоном Уруновым и блогером Евгением Савиным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика