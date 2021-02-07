Хоккеисты Худобин и Радулов пропустят матч NHL с Chicago

Российские хоккеисты клуба Dallas Национальной хоккейной лиги (NHL) Антон Худобин и Александр Радулов пропустят матч регулярного чемпионата против Chicago. Решение принято главным тренером команды Риком Боунессом, слова которого приводит журналист Майк Хейка в Twitter-аккаунте.

Худобин был отстранен от встречи по дисциплинарным причинам, поскольку вышел на тренировку после того, как она закончилась.

«Александр Радулов также пропустит игру из-за травмы нижней части тела», - говорится в сообщении.



Встреча хоккейного клуба Dallas с Chicago состоится 7 февраля в 23.00 по московскому времени.