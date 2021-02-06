Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР

Россиянин Даниил Медведев во второй встрече полуфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) выиграл у немца Александра Зверева. 24-летний россиянин завершил встречу в австралийском Мельбурне, где проходит турнир, победой со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Медведев является четвертой ракеткой мира, Зверев сейчас занимает седьмую позицию.

До этого, благодаря победе Андрея Рублева над Яном-Леннардом Штруффом счет в матче стал 2:0 и сборная России досрочно стала победительницей встречи, выйдя в финал турнира, сообщает ТАСС.

В решающем матче российским спортсменам предстоит сыграть с итальянцами. Турнир завершится 7 февраля. Кубок АТР проходит во второй раз. В первом розыгрыше сборная РФ дошла до полуфинала.