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Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР

Валентина Пескова
07:39 06.02.2021
В решающем матче россияне сыграют с итальянцами, турнир завершится 7 февраля.
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР
© Фото: Han Yan, XinHua, Globallookpress
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Россиянин Даниил Медведев во второй встрече полуфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) выиграл у немца Александра Зверева. 24-летний россиянин завершил встречу в австралийском Мельбурне, где проходит турнир, победой со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Медведев является четвертой ракеткой мира, Зверев сейчас занимает седьмую позицию.

До этого, благодаря победе Андрея Рублева над Яном-Леннардом Штруффом счет в матче стал 2:0 и сборная России досрочно стала победительницей встречи, выйдя в финал турнира, сообщает ТАСС.

В решающем матче российским спортсменам предстоит сыграть с итальянцами. Турнир завершится 7 февраля. Кубок АТР проходит во второй раз. В первом розыгрыше сборная РФ дошла до полуфинала.

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