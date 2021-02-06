Трехсотый после тридцати: Роналду забил «юбилейный» гол

Португальский бомбардир Криштиану Роналду забил трехсотый гол с момента своего тридцатилетия. Такое круглое число мячей нападающему удалось отправить в ворота за шесть лет. Накануне, 5 февраля, футболист отметил свой 36-й день рождения. Гол был забит на 13-й минуте матча «Ювентуса» с «Ромой» во время 21-го тура Серии А.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Ювентус» может продлить контракт Роналду, истекающий в 2022 году, до лета 2023 года. В этом сезоне португалец продемонстрировал выдающиеся результаты, играя за команду.