Фигуристка Медведева задумалась о тренерской карьере

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила о желании попробовать себя в тренерской карьере.

«Хочу попробовать себя в тренерской карьере. В моей жизни было около пяти крупных семинаров, мне нравится работать с детьми, я вижу отдачу и результат даже за несколько часов работы со спортсменом», - цитирует фигуристку ТАСС.

Спортсменка уверена, что обладает необходимыми тренерскими чертами, такими как возможность правильно объяснить, показать, психологически надавить или разгрузить. На данный момент двукратная чемпионка мира участвует с командой «Время первых» в Кубке Первого канала.

Ранее Евгения Медведева и Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвали черты характера, которые ценят друг в друге.