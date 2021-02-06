Стали известны победительницы чемпионата России по стрельбе

На чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия золото завоевала Юлия Зыкова, победив в соревновании по стрельбе из винтовки с десяти метров. Об этом сообщается на сайте Стрелкового союза России.

Второе место на соревновании в Ижевске заняла Мария Васильева, бронзу получила Анастасия Галашина.

Юлия Эйдензон завоевала золото в стрельбе из винтовки по движущейся мишени со смешанными скоростями. Серебро завоевала Ирина Измалкова, третье место - Кристина Жолудева.