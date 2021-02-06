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Уругвайский футболист найден мертвым в Аргентине

Алексей Курильченко
22:22 06.02.2021
Тело Сантьяго Гарсии нашла полиция в его собственном доме.
Уругвайский футболист найден мертвым в Аргентине
© Фото: pixabay.com
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Уругвайский футболист Сантьяго «Морро» Гарсия был найден мертвым в своем доме в Аргентине. Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба «Годой Круз», за который выступал 30-летний спортсмен.

«Спасибо большое за все, Морро, за то, сколько радости ты приносил людям. Покойся с миром» - говорится в сообщении.

Гарсия выступал за «Годой Круз» с 2016 года. В его составе он забил 51 гол и признан лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины в 2018 году. Зимой президент клуба Хосе Мензура расторг контракт со спортсменом, сославшись на его лишний вес.

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