Фигуристка Валиева побила мировой рекорд в короткой программе

В Москве на Кубке Первого канала чемпионка мира среди юниоров 2020 года по фигурному катанию Камила Валиева побила мировой рекорд в короткой программе. В результате Валиева, набрав 90,25 балла, побила действующий рекорд Алены Косторной - 85,45 балла. Результат Валиевой не считается официальным, так как он показан на внутренних соревнованиях.

На втором месте в женской короткой программе Анна Щербакова, она набрала 82,89 балла. Тройку лидеров на Кубке Первого канала замкнула Дарья Усачева, - 80,84 балла.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвали основные спортивные качества, которые ценят друг в друге. Загитова отметила, что в характере своей коллеги всегда нравилось то, что «она идет до конца и борется». Медведева же акцентировала внимание на умении фигуристки «много работать, не останавливаясь».