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Лыжник Устюгов войдет в состав сборной России на ЧМ

Ирина Киселенко
18:15 06.02.2021
Устюгов пропустил несколько этапов Кубка мира из-за последствий COVID-19.
Лыжник Устюгов войдет в состав сборной России на ЧМ
© Фото: Hendrik Schmidt, dpa, Globallookpress
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В состав сборной России на чемпионате мира войдет российский лыжник, двукратный чемпион мира 2017 года Сергей Устюгов. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Сергей точно поедет на чемпионат мира, в спринте он однозначно будет участвовать, а дальше будем смотреть», - сказала РИА Новости Вяльбе.

Чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта.

Ранее стало известно, что российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира после решения Ивана Якимушкина пропустить два этапа соревнований в Ульрисехамне и Нове-Место. Таким образом, Большунов второй раз подряд получит большой Хрустальный глобус.

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