Спорт Сноубордист Логинов одержал победу на этапе Кубка мира Алексей Курильченко Спортсмен завоевал золото в параллельном гигантском слаломе в Челябинской области. © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости Читайте нас на: Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира, который проходил в Челябинской области. Спортсмену удалось обогнать своего соотечественника Игоря Слуева - он занял второе место. Бронзовую медаль завоевал итальянский спортсмен Мирко Феличетти. Ранее сообщалось, что российский Лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира. Об этом стало известно после того, как лыжник Иван Якимушкин принял решение пропустить два этапа соревнования. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика