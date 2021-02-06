Спорт Итальянские СМИ не оценили дебют Кокорина за «Фиорентину» Алена Миронова Александр Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» 27 января. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан на 3,5 года. © Фото: Massimo Paolone, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Итальянские СМИ не оценили дебют Александра Кокорина за «Фиорентину». «Кокорин сделал первые касания мяча в составе «Фиорентины», но выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — так пишет издание Firenzepost. Футболист вышел на поле на 73-й минуте, однако никак не смог повлиять на исход матча.«Фиорентина» уступила «Интеру» в серии А со счетом 0:2. В настоящий момент клуб занимает 12-е место в серии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика