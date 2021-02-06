Итальянские СМИ не оценили дебют Кокорина за «Фиорентину»
Александр Кокорин перешел в итальянский клуб из «Спартака» 27 января. Контракт с «Фиорентиной» рассчитан на 3,5 года.
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Итальянские СМИ не оценили дебют Александра Кокорина за «Фиорентину».
«Кокорин сделал первые касания мяча в составе «Фиорентины», но выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — так пишет издание Firenzepost.
Футболист вышел на поле на 73-й минуте, однако никак не смог повлиять на исход матча.«Фиорентина» уступила «Интеру» в серии А со счетом 0:2. В настоящий момент клуб занимает 12-е место в серии.