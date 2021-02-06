Кокорин впервые сыграл за «Фиорентину»
Матч состоялся на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
Российский футболист Александр Кокорин впервые появился на поле в составе итальянского клуба «Фиорентина». Форвард вышел на замену на 74-й минуте игры 21-го тура чемпионата Италии.
Дебют спортсмена в команде пришелся на матч с «Интером» при счете 0:2. Матч состоялся на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции.
Контракт с российским футболистом итальянский клуб заключил до 2024 года. Сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро.