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Роналду и «Ювентус» могут продлить контракт до 2023 года

Алена Миронова
07:38 05.02.2021
В нынешнем сезоне футболист забил 22 мяча в 23-ех матчах и отдал 3 голевые передачи.
Роналду и «Ювентус» могут продлить контракт до 2023 года
© Фото: Fototricarico, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Португальский футболист, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может остаться в клубе после окончания срока контракта в 2022 году.

В нынешнем сезоне обладатель пяти «Золотых мячей» был в ударе - он забил 22 мяча в 23-ех матчах и отдал 3 голевые передачи. Не исключено, что «Ювентус» и Роналду могут договориться о продлении соглашения до лета 2023 года. Об этом сообщает Tuttosport.

Сегодня, 5 февраля, футболист празднует день рождения - ему исполнилось 36 лет. Роналду признали лучшим футболистом десятилетия в Европе, а также лучшим бомбардиром в истории футбола. Футболист забил рекордные 760 мячей за всю свою карьеру.

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