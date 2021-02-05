Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

ЧМ-2022 по борьбе перенесен из Красноярска в Белград из-за санкций

Светлана Головина
23:55 05.02.2021
По словам президента Объединенного мира борьбы, в России турнир пройдет в 2023 году.
ЧМ-2022 по борьбе перенесен из Красноярска в Белград из-за санкций
© Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
Читайте нас на:

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта перенесен из Красноярска в Белград. Об этом говорится на официальном сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

«Недавно мы успешно провели в Белграде индивидуальный Кубок мира и верим, что Россия будет отличным хозяином чемпионата мира в 2023 году», - сказал президент UWW Ненад Лалович.

В декабре прошлого года СAS поддержал применение жестких санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства. Из-за этого страна лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их сроком на два года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.