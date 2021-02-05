ЧМ-2022 по борьбе перенесен из Красноярска в Белград из-за санкций
По словам президента Объединенного мира борьбы, в России турнир пройдет в 2023 году.
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Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта перенесен из Красноярска в Белград. Об этом говорится на официальном сайте Объединенного мира борьбы (UWW).
«Недавно мы успешно провели в Белграде индивидуальный Кубок мира и верим, что Россия будет отличным хозяином чемпионата мира в 2023 году», - сказал президент UWW Ненад Лалович.
В декабре прошлого года СAS поддержал применение жестких санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства. Из-за этого страна лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их сроком на два года.