ЧМ-2022 по борьбе перенесен из Красноярска в Белград из-за санкций

Чемпионат мира по спортивной борьбе 2022 года из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта перенесен из Красноярска в Белград. Об этом говорится на официальном сайте Объединенного мира борьбы (UWW).

«Недавно мы успешно провели в Белграде индивидуальный Кубок мира и верим, что Россия будет отличным хозяином чемпионата мира в 2023 году», - сказал президент UWW Ненад Лалович.

В декабре прошлого года СAS поддержал применение жестких санкций к России со стороны Всемирного антидопингового агентства. Из-за этого страна лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их сроком на два года.