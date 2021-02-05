Российский лыжник Большунов досрочно станет победителем Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира после решения Ивана Якимушкина пропустить два этапа соревнований в Ульрисехамне и Нове-Место. Таким образом, Большунов второй раз подряд получит большой Хрустальный глобус. Об этом РИА Новости сообщил тренер сборной России Олег Перевозчиков

«Его ближайший преследователь Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа, в результате чего уже не сможет догнать Большунова», - сообщил тренер.

По словам Перевозчикова, сейчас российские лыжники активно готовятся к Чемпионату мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Якимушкин также принимает участие в подготовке - этапы Кубка мира «не вписываются» в программу спортсмена.

В январе Александр Большунов стал победителем гонки Tour De Ski. Он стал первым россиянином, выигравшим соревнование дважды. С победой его поздравил министр спорта Олег Матыцин.