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Российский лыжник Большунов досрочно станет победителем Кубка мира

Алексей Курильченко
20:23 05.02.2021
Об этом стало известно после решения спортсмена Якимушкина пропустить два этапа.
Российский лыжник Большунов досрочно станет победителем Кубка мира
© Фото: Федерико Модика РИА Новости
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Российский лыжник Александр Большунов досрочно станет победителем общего зачета Кубка мира после решения Ивана Якимушкина пропустить два этапа соревнований в Ульрисехамне и Нове-Место. Таким образом, Большунов второй раз подряд получит большой Хрустальный глобус. Об этом РИА Новости сообщил тренер сборной России Олег Перевозчиков

«Его ближайший преследователь Иван Якимушкин пропустит два ближайших этапа, в результате чего уже не сможет догнать Большунова», - сообщил тренер.

По словам Перевозчикова, сейчас российские лыжники активно готовятся к Чемпионату мира, который пройдет в немецком Оберстдорфе. Якимушкин также принимает участие в подготовке - этапы Кубка мира «не вписываются» в программу спортсмена.

В январе Александр Большунов стал победителем гонки Tour De Ski. Он стал первым россиянином, выигравшим соревнование дважды. С победой его поздравил министр спорта Олег Матыцин.

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