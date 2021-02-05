Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду в Пекине

Международный олимпийский комитет официально направил приглашение Олимпийскому комитету России на участие в зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине. Отмечается, что документ был подписан главой МОК Томасом Бахом. О приглашении сообщается на сайте ОКР.

«ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а, значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио», - говорится в сообщении президента ОКР Станислава Позднякова.

Глава комитета отметил, что официальное приглашение говорит о том, что российские спортсмены не будут выступать в «нейтральном статусе». На данным момент ОКР ведет работу над организацией тренировок и подготовке спортсменов к вакцинации.