«Лужники» могут принять финал Кубка России, Суперкубок и матч Россия - Хорватия

В Российский футбольный союз на проведение финала Кубка России и Суперкубка, а также матча отбора на чемпионат мира-2022 между сборными России и Хорватии поступила заявка от Руководства московского спорткомплекса «Лужники». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе спорткомплекса.

Президент РФС Александр Дюков сообщил ранее, что право проведения финала Кубка России нынешнего сезона, а также матча за Суперкубок страны может быть отдано «Лужникам».

Первого сентября должен состояться домашний матч сборной России против команды Хорватии в отборе чемпионата мира - 2022. Финал Кубка России сезона 2020/21 запланирован на 12 мая, дата матча за Суперкубок России пока не определена.

Ранее Александра Дюкова переизбрали на пост президента Российского футбольного союза. Выборы состоялись в четверг, 4 февраля, на внеочередной конференции в Москве. Дюков, которого выдвинули 56 организаций - членов РФС, был единственным кандидатом на этот пост. Его переизбрали единогласно.