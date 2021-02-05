Российский гонщик «Формулы-1» Мазепин выступит на чемпионате без флага и гимна

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин выступит в чемпионате «Формулы-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна России. Об этом заявили в Российской автомобильной федерации.

Ранее, 17 декабря, спортивный арбитражный суд опубликовал решение по спору между WADA и РУСАДА, в соответствии с которым российские спортсмены лишаются возможности принимать участие в крупных международных стартах под флагом, гимном, гербом России до 16 декабря 2022 года.

«Гимн и флаг России использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», - передает РИА Новости слова собеседника из РАФ.

Для 21-летнего Мазепина новый сезон станет дебютным в «Формуле-1». Ранее, в декабре, он подписал многолетний контракт с «Хаасом». Мазепин станет четвертым российским пилотом в чемпионатах «Формулы-1».