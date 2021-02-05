«Тоттенхэм» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

Футбольный клуб «Челси» обыграл «Тоттенхэм» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Победу «Челси» принес гол Жоржиньо с пенальти на 24-й минуте. Для «Тоттенхэма» это поражение стало третьим подряд. До этого они проиграли «Ливерпулю» и «Брайтону».

По итогам встречи на счету клуба 33 очка, с которыми он расположился на восьмом месте турнирной таблицы Английской премьер-лиги.