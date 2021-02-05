Загитова и Медведева назвали сильные качества друг друга

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвали основные спортивные качества, которые ценят друг в друге.

В частности, Загитова отметила, что в характере своей коллеги всегда нравилось то, что «она идет до конца и борется». Медведева же акцентировала внимание на умении фигуристки «много работать, не останавливаясь».

«Алина умеет все преодолевать. На сборах перед Олимпиадой в Пхенчхане в 2018 году нам было тяжело, но Алина хорошо подготовилась к Олимпиаде, она прошла это все с высоко поднятой головой», - сказала двукратная чемпионка мира в эфире «Первого канала».

Также фигуристка отметила прыжок лутц в исполнении Загитовой, в ответ Олимпийская чемпионка назвала сальхов в исполнении Медведевой.