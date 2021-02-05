Спорт Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером Светлана Головина Инцидент произошел на 87-й минуте встречи, после чего организаторам пришлось остановить игру. © Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости Читайте нас на: В ходе матча 17-го тура чемпионата Португалии по футболу российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану. Инцидент произошел на 87-й минуте встречи. Из-за столкновения организаторам пришлось остановить игру. На поле были вызваны медики, пострадавшего Нану увезли на скорой. На данный момент информация о состоянии защитника «Порту» не уточняется. Российский футболист смог продолжить игру. Матч возобновился после десятиминутного перерыва и завершился со счетом 0:0, пишет «Чемпионат». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика