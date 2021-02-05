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Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером

Светлана Головина
00:35 05.02.2021
Инцидент произошел на 87-й минуте встречи, после чего организаторам пришлось остановить игру.
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с российским голкипером
© Фото: Рамиль Ситдиков РИА Новости
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В ходе матча 17-го тура чемпионата Португалии по футболу российский голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк жестко столкнулся с защитником «Порту» Нану. Инцидент произошел на 87-й минуте встречи.

Из-за столкновения организаторам пришлось остановить игру. На поле были вызваны медики, пострадавшего Нану увезли на скорой.

На данный момент информация о состоянии защитника «Порту» не уточняется. Российский футболист смог продолжить игру.

Матч возобновился после десятиминутного перерыва и завершился со счетом 0:0, пишет «Чемпионат».

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