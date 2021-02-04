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Макгрегор назвал причины своего поражения Пуарье

Алена Миронова
07:55 04.02.2021
Ирландец отметил, что наслаждался проведенным в знаменитом октагоне временем. Но это была вовсе не та игра, в которую он хотел бы играть. 
Макгрегор назвал причины своего поражения Пуарье
© Фото: Jeff Bottari, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор назвал причины своего поражения Дастину Пуарье, которое случилось 23 января на турнире в Абу-Даби.

Макгрегор отметил, что наслаждался проведенным в знаменитом октагоне временем. 40 секунд за 3 года - все, что было у него до этого боя.

«Я радовался каждой секунде и гордился своей работой. Я предпочел монотонную работу в стойке на тренировках, посчитав, что именно с Пуарье я смогу подготовиться к предстоящему боксерскому поединку против Мэнни Пакьяо», - написал ирландец в Instagram.

Однако он добавил, что это была вовсе не та игра, в которую он хотел бы играть. 

«Но до нокаута мои панчи были резкими, и я полностью контролировал ход боя. Хотя боль после лоу-киков Пуарье накапливалась в ноге на протяжении всего поединка», — написал Макгрегор.

Напомним, Пуарье нокаутировал Макгрегора во втором раунде на турнире UFC в Абу-Даби. Американец взял реванш у ирландца за прошлое поражение в 2014 году. На его счету теперь числится 27 выигранных боев при шести поражениях.

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